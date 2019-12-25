Российского ученого обвинили в передаче отчетов координатору проекта самолета HEXAFLY-INT

В случае признания ученого виновным ему может грозить до 20 лет колонии.

Обвиняемого в государственной измене российского ученого Валерия Голубкина уличили в передаче отчетов о проделанной работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

По словам защиты, Голубкин не осуществлял сбор информации, а только помогал оформлять данные для отчета. Павлов утверждает, что его подзащитный ни в чем не виноват, так как он выполнял распоряжение своего непосредственного руководителя. Сам Голубкин также отрицает свою вину и причастность к данному делу.

В случае признания ученого виновным ему может грозить до 20 лет колонии.

Напомним, Валерий Голубкин являлся сотрудником Московского физико-технического института. Он работал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Среди его научных интересов – гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, а также оптимизация аэродинамических форм и генетические алгоритмы.

Ранее белорусский суд отправил россиянку Ирину Викхольм в колонию за твит о Лукашенко.

Фото: Telegram/Mash