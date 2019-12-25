Суд в Москве арестовал профессора МФТИ Валерия Голубкина по подозрению в госизмене

Ученый проведет в СИЗО два месяца.

В Москве арестовали профессора МФТИ Валерия Голубкина по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Лефортовского суда города. Подозреваемый два месяца проведет в СИЗО. Пресс-секретарь инстанции Дарья Розмахова заметила, что уголовное дело не маркировано грифом секретности.

Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня. Дарья Розмахова, пресс-секретарь суда

В информационном агентстве подчеркнули, что Валерий Голубкин является сотрудником Московского физико-технического института. на официальном сайте вуза говорится о том, что он работает на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Профессор интересуется гиперзвуковым обтеканием элементов летательных средств, а также занимается оптимизацией аэродинамических форм, выводит генетические алгоритмы.

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Фото: Piter.tv, Telegram/Mash