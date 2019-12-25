МФТИ рассказал о применении материала для активных плазмонных устройств.

На основе графена создали детектор терагерцового излучения. Об этом рассказали в пресс-службе МФТИ. Результаты исследования опубликованы в научном издании ACS Nano Letters. На данный момент известно, что физики решили использовать в качестве высокочувствительного приемника терагерцовых волны графен. Этот одиночный слой атомов углерода, соединенных между собой химическими связями, способен определять уровень поляризации этой формы излучения.

Эксперимент показал, что графен, полученный путем осаждения паров углерода, можно использовать для создания различных активных плазмонных устройств. В частности, мы показали, что из этого материала можно создать электрический детектор поляризации терагерцового излучения пресс-релиз ученых

Напомним, что за изучение первых образцов графен физики Константин Новоселов и Андрей Гейм в 2010 году получили Нобелевскую премию. Специалисты только спустя два года смогли сделать из материала датчик волн, так как оказалось, что графен кроме положительных свойств имеет и другие характеристики, которые мешают его применению на практике.

Фонд Билла Гейтса выдал грант на нанопрезервативы.

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