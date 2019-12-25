Белорусский суд отправил россиянку в колонию за твит о Лукашенко

Ей предстоит отбыть в колонии один год и шесть месяцев.

Суд Московского района Бреста приговорил 58-летнюю гражданку России Ирину Викхольм к полутора годам колонии по делу о клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом информирует незарегистрированный республиканскими властями правозащитный центр "Весна".

Сегодня, 20 сентября, судья [Евгений] Бреган огласил приговор: признать виновной по части 2 статьи 367 уголовного кодекса Республики Беларусь "Клевета на президента РБ" и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима. из сообщения "Весны"

Напомним, в конце мая текущего года Викхольм была помещена в Белоруссии под арест. На нее завели дело после сообщения в Twitter, в котором россиянка опубликовала фотографию Лукашенко и "клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства", касаемого инцидента с самолетом Ryanair, после которого был задержан один из основателей запрещенного на территории республики Telegram-канала Nexta.

Ранее в Белоруссии к двум с половиной годам лишения свободы приговорили бойца ММА Алексея Кудина за сопротивление милиции во время прошлогодних протестных акций.

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