Захарова назвала "Умное голосование" глупостью

В МИД РФ призвал создателей проекта перейти к конструктивизму.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала "Умное голосование" на выборах глупостью. Чиновница рекомендовала гражданам, придумавшим проект, читать классическую литературу, в которой "все написано", и заниматься конструктивными делами. Такое заявление спикер МИД РФ сделала в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".

Все люди имеют право на свое мнение, но вопрос-то в другом. Ты должен тогда за свое мнение, за идеалы, за свои принципы уметь бороться и выступать за них. Жить по принципу "баба Яга против" или "нам не важна победа, нам важно отомстить", никакой позитивной повестки, только разрушение и уничтожение… Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По мнению Захаровой, наш мир является созидательным и творческим пространством, в котором нечего делать людям с разрушительной идеологией.

Захарова прокомментировала создание AUUKUS.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live