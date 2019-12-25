В МИД РФ оценили необходимость оборонного партнерства США, Британии и Австралии.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала создание AUUKUS, в которое вошли США, Австралия и Великобритания. Чиновница объяснила, что страны показали миру, что означает новое оборонное партнерство для его участников, и какие союзнические обязательства ложатся на них. По словам спикера, такая инициатива "удивила весь мир".

Это очень интересно. Это о том, что такое для них партнерство, союзничество и обязательства. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что о трехстороннем оборонном партнерстве США, Австралия и Великобритания объявили на совместной пресс-конференции на прошлой неделе. Этот союз вызвал резкий негатив со стороны Франции и Китая.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live