Захарова: информационная работа на выборах в Госдуму проведена на твердую "пятерку"

В МИД РФ рассказали о прозрачности освещения парламентских выборов в РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что информационная работа на выборах в Госдуму проведена на твердую "пятерку". Такое заявление чиновница сделала в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Гостья эфира заметила, что к освещению мероприятий широко привлекались СМИ, а также сами граждане страны, которым разрешалось все снимать и показывать. Такую систему Захарова считает прозрачной.

Информационную работу можно оценить на твердую "пятерку", потому что соцсети - и до, и во время, и после; фотографии, видео, комментарии - все было представлено: как была организована комиссия, что сидели в масках, как выдавали бюллетени, проверяли документы, где были списки. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница напомнила, что в каждом избирательном участке голосование проводилось в свой период, исходя из санитарно-эпидемиологических требований в стране и числа находящихся людей. В большинстве государств днем голосования было объявлено только 19 сентября, но были и такие точки, в которых отдать голос можно было с 17 по 19 числа. Например, такая ситуация сложилась в Южной Осетии.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live