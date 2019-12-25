РФ не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в ГД в Крыму

Мария Захарова оценила заявление Анкары о нелегитимности проведенных выборов в Крыму.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Москва не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в Государственную Думу в Крыму. Об этом чиновница рассказала зрителям в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Она прокомментировала постановление посла Анкары Танжу Билгича от 20 сентября. В документе говорилось о том, что страна не признает итоги парламентских выборов на полуострове, так как они "не имеют юридической силы".

Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации по выборам в России.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live