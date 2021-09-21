Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации по выборам в России

В МИД РФ оценили политику запугивания со стороны ЕС перед парламентскими выборами в РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации по парламентским выборам в РФ. Такое заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". Она прокомментировала заявления Евросоюза о непризнании итогов голосования в Госдуму, а также решение о введении новых санкций против Москвы. По мнению гостя, такое поведение является запугиванием со стороны ЕС.

Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, то они абсолютно правы: они же и создавали на протяжении нескольких лет и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова напомнила, что 16 сентября Европарламент утвердил "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. Документ был предложен бывшим главой правительства Литвы Андрюсом Кубилюсом. В нем говорится о необходимости усиления ограничений против РФ, а также европейском оборонном усиления в качестве "сдерживания" агрессии. СТраны призвали сформировать энергетическую стратегию для максимального снижения зависимости от газовых ресурсов РФ, а также поставок металлов.

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Фото и видео: YouTube / Россия 1