Захарова: Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям жертв теракта с А321

В МИД РФ раскрыли подробности по добровольным выплатам со стороны Федерации туристических палат Египта россиянам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Россия и Египет достигли принципиального понимания по выплатам семьям жертв теракта произошедшего в 2015 году, над Синаем. Таким образом чиновница ответила на вопрос журналистов. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ. Захарова уточнила, что в настоящее время стороны прорабатывают детали по добровольным выплатам, которые будут осуществлены по линии Федерации туристических палат Каира.

В ходе переговоров с египетской стороной поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом "Рейс 9268" официальный представитель МИД РФ

Напомним, что взрыв самолета "Когалымавиа" произошел в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Жертвами теракта стали все находившиеся в воздушном лайнере люди: 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Захарова рассказала о ходе подготовки к выборам в Госдуму за рубежом.

Фото: МИД России