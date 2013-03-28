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Захарова: Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям жертв теракта с А321
Сегодня, 7:45
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Захарова: Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям жертв теракта с А321

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В МИД РФ раскрыли подробности по добровольным выплатам со стороны Федерации туристических палат Египта россиянам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Россия и Египет достигли принципиального понимания по выплатам семьям жертв теракта произошедшего в 2015 году, над Синаем. Таким образом чиновница ответила на вопрос журналистов. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ. Захарова уточнила, что в настоящее время стороны прорабатывают детали по добровольным выплатам, которые будут осуществлены по линии Федерации туристических палат Каира.

В ходе переговоров с египетской стороной поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом "Рейс 9268"

официальный представитель МИД РФ

Напомним, что взрыв самолета "Когалымавиа" произошел в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Жертвами теракта стали все находившиеся в воздушном лайнере люди: 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Захарова рассказала о ходе подготовки к выборам в Госдуму за рубежом.

Фото: МИД России

Теги: египет, мария захарова, мид, синайский полуостров
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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