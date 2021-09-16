Захарова рассказала о ходе подготовки к выборам в Госдуму за рубежом

В 144 странах появятся 348 избирательных участков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала на брифинге о ходе подготовки к выборам в Госдуму за рубежом.

По словам дипломата, дипломатические представительства и консульские учреждения РФ завершают подготовку к проведению выборов. В 144 странах появятся 348 избирательных участков, где будут сформированы избирательные комиссии

В некоторых странах организованы досрочные выездные голосования в местах компактного проживания соотечественников. По состоянию на 15 сентября за рубежом досрочно проголосовало 26 339 человек в 42 странах. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала неадекватными заявления Киева о войне за Крым.

Видео: МИД России