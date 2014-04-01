Посол РФ рассказал о том, что ВСУ продолжают целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре.

Около 450 тысяч местных абонентов из Белгородской области на прошлой неделе остались без электричества из-за ударов Вооруженных сил Украины по регионе. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что ракетными и дроновыми ударами по объектам энергетики нашего государства киевский режим пытается создать невыносимые условия проживания мирного населения.

Наиболее масштабные отключения, вызванные атаками ВФУ.... одномоментно порядка 450 тыс. жителей Белгорода и восьми муниципальных округов остались без электроэнергии. Фиксировались также перебои в подаче воды и тепла. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Кроме этого серьезные отключения электроэнергии фиксировались в отдельных районах Запорожской области, включая и город-спуник Энергодар, на территории которого находится Запорожская АЭС.

