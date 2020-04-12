В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"

Предполагается, что участники саммита начали преследовать тех, кто помогал воссоединению Крыма с РФ.

Участники состоявшегося 23 августа саммита "Крымская платформа" сговорились притеснять тех, кто помогал воссоединению Крыма с Российской Федерацией. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Александр Молохов.

По его словам, причиной такой деятельности может быть нахождение некоторых лиц в списках украинского веб-ресурса "Миротворец", который незаконно размещает личные данные тех людей, которых власти Украины считают "изменниками родины".

По имеющейся у нас информации, в кулуарах "Крымской платформы" стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились <...> преследовать тех русских, которые участвовали в событиях "Крымской весны". Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма

Напомним, 12 сентября в аэропорту Праги был задержан россиянин Александр Франчетти по ордеру, якобы выданным Киевом. По данным местных СМИ, задержание связано с участием мужчины в событиях по воссоединению Крыма с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Чехия пока не предоставила России информацию по задержанию россиянина по украинскому ордеру. МИД РФ направил соответствующие запросы в посольство РФ и следственный комитет Чехии, чтобы понять, что послужило поводом задержания гражданина России. 14 сентября суд в Праге рассмотрел вопрос о предварительном заключении Франчетти.

Ранее депутат Верховной Рады назвал момент начала ненависти украинского президента Владимира Зеленского к русским.

Фото: crimea-platform.org