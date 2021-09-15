Депутат Рады назвал момент начала ненависти Зеленского к русским

Илья Кива напомнил, что президент Украины говорил в 2014 году.

Депутат Верховной Рады назвал момент начала ненависти украинского президента Владимира Зеленского к русским. Об этом в эфире местного телеканала "Перший незалежний" сообщил политик Илья Кива, представляющий в стране движение "Оппозиционная платформа-За жизнь". Гость программы напомнил, что в 2014 году Зеленский плодотворно выступал на Донбассе, рассказывая гражданам о том, что "мы один народ, у нас одна история".

Однако стоило ему прийти к власти, как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война. Илья Кива, украинский депутат

По словам парламентария, высказывания действующего президента Украины сейчас направлены на то, чтобы скрыть неудачи политики официального Киева.

Украина стала для Белоруссии потенциальным противником.

Фото и видео: YouTube / Перший Незалежний