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Украина стала для Белоруссии потенциальным противником
Сегодня, 14:45
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Украина стала для Белоруссии потенциальным противником

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В "Слуге народа" не верят, что Минск прямо сейчас может отдать миллиард долларов на закупку вооружения.

В Верховной Раде заявили, что Украина стала для Белоруссии потенциальным противником. Такое заявление сделал в эфире местного телеканала представитель партии президента "Слуга народа" Федор Вениславский. Он прокомментировал угрозу того, что Минск закупил различные виды вооружений на миллиард долларов. По мнению депутата, это - суверенное право соседнего государства.

Конечно, с политической точки зрения это четкий сигнал для Украины, что Беларусь уже рассматривает Украину как потенциального противника, чего раньше не было. Но говорить о том, что это тот факт, который требует немедленной реакции, я бы не стал. 

Федор Вениславский, украинский депутат

Эксперт считает, что военный потенциал Минска не настолько большой и мощный, чтобы страна смогла одномоментно выделить на закупку вооружения такую крупную сумму денежных средств. Политик не думает, что такие деньги сейчас действительно есть у Белоруссии.

На Украине назвали самые уязвимые области в случае вторжения России.

Фото: Pixabay.com

Теги: белоруссия, верховная рада, слуга народа, федор вениславский
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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