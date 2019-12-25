На Украине назвали самые уязвимые области в случае вторжения России

Генерал-майор Вовк оценил угрозу, исходящую для восьми областей Украины.

В Киеве назвали самые уязвимые области в случае военного вторжения России. Информацией в эфире местного телеканала "Украина-24" поделился генерал-майор Василий Вовк. По мнению специалиста, Москва все еще не отказалась от планах по нападению на соседнее государство. В случае агрессии под угрозой останутся восемь областей Украины, расположенные на юге и востоке. Гость программы полагает, что действовать армия РФ будет согласно проекту "Новороссия".

Ее Россию не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область — это идти против Западной Украины, ни Киевская — это, считай, покушение на столицу, на всю Украину. Василий Вовк, украинский генерал-майор

В уязвимом положении, по словам военнослужащего, остаются Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области. Вовк заметил, что Киев смог отстоять Харьков, Днепр и Одессу в 2014 году. Однако сейчас Украина все еще находятся под угрозой из-за регулярного несоблюдения Минских соглашений.

Кулеба попросил ЕС не держать Украину "на крючке реформ".

Фото: Pixabay.com