Кулеба попросил ЕС не держать Украину "на крючке реформ"

Глава МИД Украины рассказал об усталости от "стратегической неопределенности".

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил об усталости от Евросоюза. Об этом чиновник рассказал участникам киевского форума YES Brainstorming. Во время своего выступления глава МИД пожаловался на то, что вступление страны в ЕС затягивается.

Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы являемся сторонниками реформ и внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр полагает, что отношения между Брюсселем и Киевом развиваются в формате стратегической неопределенности. По мнению специалиста, вступление в международную европейскую организацию Украины является не только техническим вопросом, но также и политическим. Кулеба подчеркнул, что Киев регулярно спрашивает ЕС о том, какие шаги должны быть предприняты для того, чтобы получить членство. Однако ответа на данный вопрос страна не получает, кроме как фразы: "работайте дальше".

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