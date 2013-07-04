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Волкер: давление через "Северный поток — 2" грозит России последствиями
Сегодня, 11:03
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Волкер: давление через "Северный поток — 2" грозит России последствиями

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Американский дипломат прокомментировал угрозу, исходящую от РФ для Киева.

Американский дипломат Курт Волкер заявил о том, что давление через "Северный поток — 2" грозит России последствиями. Такое заявление иностранец сделал в рамках киевского форума YES Brainstorming. Он напомнил, что Вашингтон старается противостоять проекту российского газопровода в Германию. Если Москва решит использовать трубопровод в качестве оружия, то США и ФРг будут готовы предпринять ограничительные меры против агрессора.
Волкер отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами.

Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине.

Курт Волкер, американский дипломат

По словам специалиста, соглашение Вашингтона и Берлина позволяет достроить газопровод без введения против проекта дополнительных санкций в отношении строителей. Он объяснил такое решение значительными финансовыми выгодами. По мнению эксперта, одно дело - просто говорить, а другое - что-то делать для того, чтобы изменить результат.

Пушков назвал угрозы дипломата из США в адрес России "сотрясением воздуха".

Фото: Pixabay.com

Теги: yes brainstorming, курт волкер, северный поток-2, энергетическая безопасность
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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