Волкер: давление через "Северный поток — 2" грозит России последствиями

Американский дипломат прокомментировал угрозу, исходящую от РФ для Киева.

Американский дипломат Курт Волкер заявил о том, что давление через "Северный поток — 2" грозит России последствиями. Такое заявление иностранец сделал в рамках киевского форума YES Brainstorming. Он напомнил, что Вашингтон старается противостоять проекту российского газопровода в Германию. Если Москва решит использовать трубопровод в качестве оружия, то США и ФРг будут готовы предпринять ограничительные меры против агрессора.

Волкер отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами.

Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине. Курт Волкер, американский дипломат

По словам специалиста, соглашение Вашингтона и Берлина позволяет достроить газопровод без введения против проекта дополнительных санкций в отношении строителей. Он объяснил такое решение значительными финансовыми выгодами. По мнению эксперта, одно дело - просто говорить, а другое - что-то делать для того, чтобы изменить результат.

Пушков назвал угрозы дипломата из США в адрес России "сотрясением воздуха".

Фото: Pixabay.com