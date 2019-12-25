Джона Хербст заявил о серьезных санкциях против Москвы за попытку присоединения Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал угрозы дипломата из США в адрес России "сотрясением воздуха". Парламентарий прокомментировал заявление бывшего американского посла Джона Хербста на Украине, который заявил о санкциях против Москвы, если РФ решит присоединить к себе соседнюю страну. По мнению иностранца, российская агрессия действительно является угрозой для Киева. В собственном Telegram-канале Пушков заметил, что дипломат слишком переживает за Украину.

Все-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хербст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову?. Алексей Пушков, сенатор России

Эксперт подчеркнул, что в нынешнем своем состоянии Украина не нужна ни НАТО, ни Евросоюзу. Он отметил, что для страны никакого другого состояния не предвидится в ближайшее время. По мнению пушкова, грозы Хербста направлены в пустоту.

Пушков предрек США экономическую катастрофу.

Фото: Twitter / Alexey_Pushkov