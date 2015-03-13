Александр Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным по вопросам поставок оружия.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия закупит в России вооружение более чем на $1 млрд. Такое заявление политик сделал перед журналистами после проведенного этапа маневров в рамках учений "Запад-2021". Политик подчеркнул, что ведутся переговоры о поставках Минску зенитно-ракетных комплексов С-400.

Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

На Белоруссии подчеркнули, что во второй части переговоров в Кремле с президентом Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности двух стран. Лукашенко признался в том, что глав государств "затянула конкретика". Среди обсуждавшихся вопросов он вспомнил строительство на космодроме "Восточный".

Лукашенко заявил о возникновении новых рисков на западе Союзного государства.

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