Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия закупит в России вооружение более чем на $1 млрд. Такое заявление политик сделал перед журналистами после проведенного этапа маневров в рамках учений "Запад-2021". Политик подчеркнул, что ведутся переговоры о поставках Минску зенитно-ракетных комплексов С-400.
Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
На Белоруссии подчеркнули, что во второй части переговоров в Кремле с президентом Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности двух стран. Лукашенко признался в том, что глав государств "затянула конкретика". Среди обсуждавшихся вопросов он вспомнил строительство на космодроме "Восточный".
Лукашенко заявил о возникновении новых рисков на западе Союзного государства.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Это по каковски ? " НА Белорусии " ? Со свидомых пример берёте , писать НА ?