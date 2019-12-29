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В Крыму назвали ложью слова Зеленского о национальной идее

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В парламенте Крыма прокомментировал слова президента Украины.

В Крыму назвали ложью слова Зеленского о национальной идее. Об этом журналистам RT заявил глава комитета местного парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. 

Эксперт заявил, что раз президент Украины хотел начать с простых и очевидных вещей, то ему стоило бы обратить внимание на необходимость прекращения конфликта на юго-востоке страны. Это стало бы большим облегчением для украинцев и соседних государств. Гемпель добавил, что говорить о планах по возвращению Крыма "неуместно и недипломатично"

Ранее Зеленский учредил День сопротивления "оккупации" Крыма.

Видео: YouTube/Телеканал Прямий

Теги: владимир зеленский, крым, национальная идея
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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