В парламенте Крыма прокомментировал слова президента Украины.

В Крыму назвали ложью слова Зеленского о национальной идее. Об этом журналистам RT заявил глава комитета местного парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Эксперт заявил, что раз президент Украины хотел начать с простых и очевидных вещей, то ему стоило бы обратить внимание на необходимость прекращения конфликта на юго-востоке страны. Это стало бы большим облегчением для украинцев и соседних государств. Гемпель добавил, что говорить о планах по возвращению Крыма "неуместно и недипломатично"

Ранее Зеленский учредил День сопротивления "оккупации" Крыма.

Видео: YouTube/Телеканал Прямий