Политик выступил на форуме в Киеве со словами о необходимости вернуть полуостров.

Владимир Зеленский назвал "возвращение" Крыма национальной идеей Украины. По его словам, полноценный мир в стране настанет только с возвращением полуострова. Об этом политик заявил во время выступления на форуме "Age of Crimea 2020" в Киеве.

Я хотел бы начать с очевидных аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым - это Украина...Мы сделаем все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг заявил спикер

Президент страны добавил, что возвращение полуострова является неотъемлемой частью идеи государства. Однако этого невозможно добиться в ближайшее время. С этим сложным заданием придется повременить, но есть вещи которые "нужно сделать сегодня".

Ранее Зеленский: Крым не станет ценой для мира на Донбассе.

Видео: YouTube/Сегодня