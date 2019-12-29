Глава Украины прокомментировал ситуацию.

Владимир Зеленский: Крым не станет ценой для мира на Донбассе. Об этом политик заявил во время выступления на форуме "Age of Crimea 2020" в Киеве. Президент Украины не считает полуостров разменной монетой в урегулировании конфликта. Однако страна делает все возможное, чтобы закончить войну на своей территории. Политики не хотят ежедневно терять военных, поэтому направляют усилия на завершение конфликта.

Но это не означает, что Крым снимается с повестки прокомментировал спикер

Он призвал поддержать украинских граждан, которым пришлось остаться на оккупированной РФ земле.

Ранее Зеленский приказал погасить долги по долгам шахтёрам к маю.

Видео: YouTube/Зе!Президент