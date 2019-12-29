Зеленский приказал погасить долги по долгам шахтёрам к маю

Иначе министры останутся без зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить все долги по зарплате шахтерам. В ином случае, по его словам, министры Украины перестанут получать зарплату.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет около 1,1 миллиарда гривен. Это почти 45 миллионов долларов.

- На сегодня это более 1 миллиарда гривен, 1,1 миллиарда. Поэтому я очень прошу в ближайшие два месяца, в марте-апреле, закрыть все долги полностью перед шахтерами, - сказал Зеленский.

До этого шахтёры многократно устраивали протесты в Киеве и областях. Помимо долгов, они недовольны намерениями властей закрыть некоторые шахты.