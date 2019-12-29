Памятный день будет отмечаться 26 февраля.

Владимир Зеленский учредил День сопротивления "оккупации" Крыма - 26 февраля. Об этом политик заявил на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве.

Именно 26 февраля 2014 года в Симферополе прошел самый массовый митинг за целостность и единство страны. Его организатором стала запрещенная на территории РФ организация - Меджлис крымско-татарского народа. В мероприятии участвовали несколько тысяч человек, выступавших за освобождение полуострова.

В честь мужества и героизма украинских участников акции президент принял решение подписать указ. В памятный день также проводилась пророссийская акция. В результате столкновения сторон начались беспорядки. Десятки человек пострадали, а еще двое погибли.

Ранее Зеленский назвал "возвращение" Крыма национальной идеей Украины.

Видео: YouTube/

