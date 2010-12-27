В Кремле прокомментировали позиции прокуратуры по делу Устинова

Дмитрий Песков считает, что обсуждать решения судебной инстанции Кремль не может.

Дмитрий Песков отказался отвечать журналистам на вопрос относительно выхода из СИЗО артиста Павла Устинова. Однако в Кремле не удивились, что молодого человека отпустили.

Это не наше дело - давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло. Это нужно спрашивать в самом суде. Мы по-прежнему воздерживаемся от каких-либо комментариев судебных решений объясняет Песков

Спикер отметил, что прокуратура в течение нескольких дней высказывается по данному вопросу достаточно противоречиво. Обвинение изначально настаивала на том, что юноша должен находиться в СИЗО. Затем положительное влияние на процесс оказали характеристики Устинова, указывающая, что тот не будет скрываться от следствия.

Ранее петербургские актеры со сцены двух театров потребовали от властей отпустить коллегу по цеху, а с ним и всех задержанных во время акции протеста в Москве.

Напомним, что решением Московского городского суда вместо ареста Павла Устинова отправили под подписку о невыезде. Фигурант расследования обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии. Инцидент произошел в ходе митинга 3 августа.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовскую НПЗ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

