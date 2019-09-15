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В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовскую нефтяную компанию

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В ночь на субботу на объектах компании Saudi Aramco произошел пожар.

Атаку дронов на нефтяную компанию Саудовской Аравии в Кремле назвали тревожным событием для нефтяного рынка. Об этом "Ведомостям" сказал пресс-секретарь президента  Дмитрий Песков. Политик отметил, что Владимир Путин в курсе сложившейся ситуации.

Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей. Не известно — нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями,
— сказал Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что саудовская сторона не обращалась за помощью к России и другим странам.

Напомним, что в ночь на субботу на объектах компании Saudi Aramco произошел пожар. В результате приостановилась поставка 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Работы по восстановлению ведутся, но сроки завершения официально не называются.

Ответственность за атаку дронов на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинило в этом Иран.

Видео: YouTube/CNN Business

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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