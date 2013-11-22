В Комздраве рассказали, сколько в Петербурге осталось вакцины "Спутник Лайт"

В городе осталось менее 50 тысяч доз.

В Петербурге осталось около 42 тысячи комплектов доз вакцины "Спутник Лайт". Об этом "Фонтанке" рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В начале ноября в Петербург привезли крупную партию препарата – 100 тысяч доз. Позже Комздрав перечислил пункты вакцинации, в которых есть "Спутник Лайт". Напомним, привитым "Спутником Лайт" придется ждать активации QR-кода три недели.

Также отныне препарат можно использовать только для ревакцинации или вакцинации после перенесенного коронавируса. Также его используют для вакцинации иностранцев. Вакцина была популярна. До введения новых рекомендаций Минздрава его выбрали 371 тысяча петербуржцев.

На днях крупную партию вакцины "Спутник Лайт" привезли и в Ленобласть.

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