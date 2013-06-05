В Ленобласть привезли крупную партию вакцины "Спутник Лайт"

До конца недели вакцину доставят в районные больницы.

На склад основного лекарственного оператора Ленобласти "Ленфарм" поступила новая партия вакцины "Спутник Лайт" объемом 51 тысяча комплектов. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе областного правительства.

До конца недели вакцину доставят в районные больницы. Как рассказал председатель комитета по здравоохранению области Сергей Вылегжанин, в больницах в последнее время наблюдался дефицит данной вакцины.

По рекомендациям Минздрава и с учетом опыта использования вакцины, "Лайт" показан людям с ранее перенесенной инфекцией COVID-19, а также для повторной вакцинации ранее привитых. Остальным же пациентам для первичной вакцинации применяются вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Сергей Вылегжанин, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области

По данным на 16 ноября, в области первично привились 772 792 человека, из них полностью привиты 664 806 жителей. Повторную вакцинацию прошли 52 078 человек.

Ранее стало известно, что привитым "Спутником Лайт" придется ждать активации QR-кода три недели.

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