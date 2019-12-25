В Китае рассказали, почему США боятся воевать с Россией

США уверены в своем превосходстве на воде и в воздухе, однако, опасаются ядерного оружия КНР И РФ.

Соединенные Штаты опасаются воевать с Россией и Китаем из-за имеющегося у них ядерного оружие. Об этом заявил журналист китайского издания Global Times Ху Сицзинь.

Он напомнил, на прошлой неделе генерал Вооруженных сил США Джон Хайтен заявил, что за последние 20 лет российская армия заметно улучшилась. По его словам, за всю историю Америки в качестве ядерной державы ей никогда не приходилось иметь дело с такими сильными ядерными противниками как Китай и Россия. Хайтен выразил уверенность, что начало войны с РФ и КНР "будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран".

Сицзинь подчеркнул, подобные заявления звучат на фоне обострения ситуации в отношениях государств, так как войска на передовой становятся все ближе. Именно поэтому Белый дом переживает из-за возможности случайного столкновения, считает автор материала.

Понимаете? На самом деле США боятся ядерного оружия Китая и России. Ху Сицзинь, журналист

Он отмечает, если бы не ядерное оружие, Соединенные Штаты обязательно бы начали боевые действия с КНР и РФ. Журналист выразил уверенность, что с Вашингтоном бесполезно говорить с точки зрения разума, поэтому Москва и Пекин обязаны продолжать развивать ядерные вооружения для его сдерживания.

Ранее на Украине начались военные учения с участием стран НАТО.

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