В Львовской области ведутся Rapid Trident-2021.

На Украине начались военные учения с участием стран НАТО. Об этом в собственном аккаунте на Facebook рассказали представители пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Известно, что мероприятия проводятся на территории Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности в рамках программы Rapid Trident-2021.

В открывающих маневрах также приняли участие военнослужащие из Молдавии, Великобритании, Румынии, Турции, Польши и США. Испытания продлятся до 1 октября. В общей сложности в них будет задействовано около шести тысяч человек.

Руководство ВСУ ранее говорило о том, что задачей мероприятий станет подготовка и контроль совместных действий сил международной коалиции. В Киеве считают, что подобные учения должны стать "важным шагом" на пути к членству в североатлантический альянс.

ВСУ заявили о готовности российских войск к вторжению на Украину.

Фото и видео: Facebook / Сухопутні війська ЗС України