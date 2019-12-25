Сергей Наев напомнил о глобальных угрозах для Киева со стороны РФ.

ВСУ заявили о готовности российских войск к вторжению на Украину. В интервью изданию "РБК-Украина" командующий Объединенными силами на Донбассе рассказал о том, что Москва готова к полномасштабным боевым действиям на территории соседнего государства в любое удобное для администрации Кремля время.

Учитывая опыт учений, Россия достигла возможностей по оперативной переброске войск на большие расстояния, что является очередным опасным фактором. Сергей Наев, украинский военнослужащий

Украинский генерал-лейтенант подчеркнул, что ВСУ не фиксируют прямых приказов, напоминающий о скорой интервенции со стороны РФ, однако в глобальном масштабе количество угроз для страны постоянно растет. В частности, об этом свидетельствует милитаризация Крыма и строительство мощных военных баз вблизи государственной границы. При этом разведка Киева не видит признаков формирования наступательной группировки по южному направлению. Однако российские военные могут концентрировать силы и в глубине своей территории.

Украинские снайперы проводят учения в Херсонской области.

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