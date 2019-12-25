ВСУ раскрыли подробности тренировок.

Украинские снайперы проводят учения в Херсонской области. Об этом на собственном аккаунте на Facebook рассказали представители Вооруженных сил страны. маневры ведутся на одном из местных полигонов. Перед военнослужащими поставлены задачи по контрснайперским действиям.

На Херсонщине проходят занятия по стрелковой подготовке для снайперов из состава подразделений группировки войск. Бойцы работали в парах. Это дает возможность улучшить уровень коллег в ходе практической стрельбы. сообщение ВСУ

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев уточнил, что занятия со снайперами проводятся регулярно. Эксперт рассказал, что кроме умения точно стрелять настоящий профессионал своего дела также должен быть сконцентрированным, уравновешенным, уметь принимать самостоятельные взвешенные решения.

СБУ сообщила о задержании российского разведчика.

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