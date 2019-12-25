СБУ сообщила о задержании российского разведчика

В ведомстве утверждают, что он добывал информацию о действиях ВСУ в Донбассе.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании "агента российской военной разведки", который собирал информацию из зоны конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно опубликованной информации, задержанный действовал от лица Главного разведывательного управления России. Сообщается, что он добывал информацию о новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, а также количестве личного состава подразделений Вооруженных сил Украине на Донбассе, за что получал денежное вознаграждение.

По данным СБУ, шпиона поймали в момент связи с кураторами по электронным каналам связи.

Его подозревают по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины ("Участие в деятельности террористической организации") Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он взят под стражу. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье "Шпионаж".

Ранее ФСБ задержала директора НИИ гиперзвуковых систем по делу о госизмене.

Фото: пресс-служба СБУ

