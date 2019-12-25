ФСБ задержала директора НИИ гиперзвуковых систем по делу о госизмене

СК РФ планирует запросить суд о его аресте на два месяца.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве директора научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем по делу о государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным СМИ, речь идет о главном конструкторе "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" Александре Куранове. Следственный комитет России планирует запросить суд о его аресте на два месяца.

Из картотеки Лефортовского суда российской столицы следует, что ходатайство об аресте Куранова уже зарегистрировано. Судебное заседание назначено на 16 часов 12 августа.

Детали уголовного дела не уточняются.

Ранее полиция задержала мужчину, который 25 лет назад до смерти избил петербуржца. По версии следствия, двое лиц 1 октября 1995 года избили жителя Санкт-Петербурга в подъезде на Сизова. Пострадавший умер, не приходя в сознание.

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