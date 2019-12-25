Полиция задержала мужчину, который 25 лет назад до смерти избил петербуржца

Второй подозреваемый скончался еще в 2003 году.

В Петербурге нашли подозреваемого в убийстве, совершённого 25 лет назад. Об этом сообщил источник Piter.TV/

По версии следствия, двое мужчин 1 октября 1995 года избили петербуржца в подъезде на Сизова. Пострадавший умер, не приходя в сознание.

Следователи выявили причастных к этому убийству. Один подозреваемый при этом скончался ещё в 2003 году. Второй участник преступления был задержан у дома 14 на Камышовой улице. Теперь ему грозит срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее за собой смерть потерпевшего.

Ранее суд арестовал петербурженку, зарезавшую директора приюта "Забота".

Фото: Piter.tv