Суд арестовал петербурженку, зарезавшую директора приюта "Забота"

Кировский районный суд арестовал подопечную центра помощи "Забота" за убийство директора. Об этом 11 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Вечером 8 августа этого года между женщиной, директором и еще одной подопечной центра произошел конфликт. В ходе него Князева сначала ударила ножом подопечную, после накинулась на 47-летнего директора приюта. Он скончался на месте. Пострадавшую госпитализировали. Князеву привели в чувство очевидцы происшествия.
Ранее мы писали, что ревнивец ударил петербуржца ножом в Колпино.
Фото: Piter.tv
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