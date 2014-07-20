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Суд арестовал петербурженку, зарезавшую директора приюта "Забота"
Сегодня, 18:58
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Суд арестовал петербурженку, зарезавшую директора приюта "Забота"

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Женщина арестована до 17 октября.

Кировский районный суд арестовал подопечную центра помощи "Забота" за убийство директора. Об этом 11 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города. 

Вечером 8 августа этого года между женщиной, директором и еще одной подопечной центра произошел конфликт. В ходе него Князева сначала ударила ножом подопечную, после накинулась на 47-летнего директора приюта. Он скончался на месте. Пострадавшую госпитализировали. Князеву привели в чувство очевидцы происшествия.

Ранее мы писали, что ревнивец ударил петербуржца ножом в Колпино.

Фото: Piter.tv

Теги: арест, поножовщина, приют забота, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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