  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной
Сегодня, 9:44
122
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной

0 0

Джон Хайтен оценил угрозу, исходящую от РФ и КНР для США.

В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной. Такое заявление перед участниками виртуального мероприятия, организованного Атлантическим советом (организация, считающаяся на территории РФ нежелательной), сделал американский генерал Джон Хайтен.

У России невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили ее в последние 20 лет. За всю нашу историю в качестве ядерной державы нам никогда не приходилось иметь дело с двумя ядерными противниками.

Джон Хайтен, генерал США

По мнению специалиста, Москва является серьезным противником для Вашингтона по вопросам ядерного вооружения, космического оружия, кибервозможностей.

Пентагон: США медленнее России и Китая модернизируют армию.

Фото: YouTube /  YouTube  Brookings Institution

Теги: армия, атлантический совет, джон хайтен, пентагон
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии