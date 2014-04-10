Джон Хайтен оценил угрозу, исходящую от РФ и КНР для США.

В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной. Такое заявление перед участниками виртуального мероприятия, организованного Атлантическим советом (организация, считающаяся на территории РФ нежелательной), сделал американский генерал Джон Хайтен.

У России невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили ее в последние 20 лет. За всю нашу историю в качестве ядерной державы нам никогда не приходилось иметь дело с двумя ядерными противниками. Джон Хайтен, генерал США

По мнению специалиста, Москва является серьезным противником для Вашингтона по вопросам ядерного вооружения, космического оружия, кибервозможностей.

Пентагон: США медленнее России и Китая модернизируют армию.

Фото: YouTube / YouTube Brookings Institution