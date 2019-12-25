Пентагон: США медленнее России и Китая модернизируют армию

Джон Хайтен призвал Вашингтон обогнать Москву и Пекин в вопросе обновления вооружения.

В Пентагоне заявили, что США медленнее России и Китая модернизируют армию. Такое заявление перед журналистами сделал руководитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США. Генерал Джон Хайтен подчеркнул, что темпы Вашингтона не позволят оперативно сдержать противников. Заявление эксперт сделал в рамках онлайн-мероприятия, организованного Атлантическим советом (данная организация считается на территории РФ нежелательной).

Цель номер один не воевать с Россией и Китаем, это плохо для мира, для нас. Но если мы хотим предотвратить это, мы должны успешно сдерживать их, нам нужна новая модернизированная армия, а мы движемся невероятно медленно на пути к этой цели. Джон Хайтен, американский генерал

Военный аналитик полагает, что ранее США были мощнейшей силой в мире. Однако сейчас и Россия, и Китай движутся невероятно быстрыми темпами по развитию боевой мощи. Хайтен заметил, что неважно, несколько Вашингтон впереди, если есть другая сторона, которая движется быстрее. Он призвал не допустить того, чтобы противники догнали Вашингтон.

В Пентагоне сообщили о приближении к разработке оружия направленной энергии.

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