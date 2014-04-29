Джон Хайтен назвал преимущества данного вида вооружений.

В Пентагоне сообщили о приближении к разработке оружия направленной энергии. В эфире YouTube-подкаста американский генерал и заместитель главы председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Джон Хайтен заявил участникам вашингтонского Института Брукингса о том, что США близко находятся к созданию и внедрению в армию оружия направленной энергии. Эксперт заметил, что такое вооружение обладает огромным потенциалом. Оно является экономически эффективным способом при помощи света ликвидировать заданные мишени. В частности, уничтожить можно даже баллистические и крылатые ракеты.

Важно также понимать, что технологии значительно продвинулись вперед, и мы уже очень близко подошли к тому, чтобы разрабатывать и внедрять такие возможности. Джон Хайтен, американский генерал

Специалист уточнил, что оружие направленной энергии может изменить нынешнюю ситуацию в военной сфере. Он напомнил, что пока что создание и внедрение перехватчиков обходится военным гораздо дороже, чем ракеты противника.

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