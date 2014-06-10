Дмитрий Марченко указал на проблемы ВСУ.

Коррупция в высших военных органах на украинской территории привела к срыву оборонного заказа в период за 2020-2021 года.Соответствующее заявление сделал местный генерал-полковник из Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной Рды Бориславу Березе на его YouTube-канале. Эксперт шоу подчеркнул, что с 2014 года военнослужащие прекрасно понимали, что никакой Запад не поможет стране, поэтому киевскому режиму важно ставить собственную военную промышленность в приоритет.

Но два года подряд - 2020 и 2021 годы - у нас срывается оборонный заказ вообще… К сожалению, наша бюрократия, коррупция не дают нам быстро адаптироваться, производить то, что нам нужно. Дмитрий Марченко, генерал-полковник ВСУ

В настоящее время на территории Украины фиксируется низкое производство дронов, которое, по словам эксперта, несопоставимо с потенциалом страны.

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Фото и видео: YouTube / Борислав Береза