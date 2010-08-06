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"Территория потеряна": офицер ВСУ рассказал, что произошло на передовой

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Игорь Лапин сообщил о тяжелом положении ВСУ вблизи Красноармейска после потери Угледара.

Угледарское направление боевых действий на украинской территории для армии киевского режима превратилось в Красноармейское. Такое мнение огласил в интервью для YouTube-канала бывшего депутата Верховной Рады Борису Березе киевский политик, майор армии киевского режима в отставке  Игорь Лапин. Иностранный специалист добавил, что освобождение города Угледара из-под контроля ВСУ позволяет российским военнослужащим направить на населенный пункт Красноармейск (Покровск  - украинское название)  большое количество живой силы и техники с южного направления. Игорь Лапин указал зрителым шоу на то, что теперь у ВСУ недостаточно подразделений для того, чтобы помешать противнику на Донбассе.

Глядя на карту боевых действий с точки зрения комбата, я могу сказать, что Угледарское направление уже можем называть откровенно Покровским, потому что Угледар можно забыть. Эта территория потеряна

Игорь Лапин, эксперт

Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области.

Фото и видео: YouTube / Борислав Береза

Теги: всу, игорь лапин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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