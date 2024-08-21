Игорь Лапин рассказал крупном дефиците у ВСУ.

Вооруженные силы Украины ждет разгром в Курской области в том случае, если командование решит удерживать позиции. Такое мнение огласил в интервью для YouTube-канала бывшего депутата Верховной Рады Борису Березе киевский политик, майор армии киевского режима в отставке Игорь Лапин. Иностранный специалист заметил, что российские бойцы имеют преимущество в воздушном пространстве, а также в артиллерии и количестве войск. По словам эксперта, главнокомандующий армией киевского режима Александр Сырский несет ответственность за вылазку в российский приграничный регион.

Некоторые думали, что вот, сейчас мы куда-то дойдем и начнем закапываться. Ну я уже говорил, с точки зрения спецназназовца – как только фронт становится статичным, нам конец. Есть замысел художника, есть замысел главкома – это его ответственность. Какой, кстати, стратегический замысел? Никто не знает. Игорь Лапин, эксперт

Офицер ВСУ предупредил о скорой сдаче важного города.

Фото и видео: YouTube / Борислав Берез