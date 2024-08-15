Игорь Лапин рассказал об обстановке на покровском направлении для ВСУ.

При сохранении текущих темпов продвижения российской армии государственные органы Украины очень скоро покинут город Покровск. Такое мнение огласил в интервью для YouTube-канала бывшего депутата Верховной Рады Борису Березе киевский политик, майор армии киевского режима в отставке Игорь Лапин. Иностранный специалист уверен, что в скором времени населенный пункт покинут сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и судов.

Если будет каждый день такое продвижение, то мы в течение недели услышим, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры... Это если они уже не свалили. Игорь Лапин, эксперт

По мнению бывшего офицера ВСУ, российская армия за короткое время способна взять под собственный контроль не только Покровск, но также дополнительно выйти к административным границам Днепропетровской области.

"Не можем поймать". В Киеве шокированы массированным ударом России.

Фото и видео: YouTube / Борислав Береза