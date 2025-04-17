Польский генерал раскрыл цели проведения ближайшего саммита НАТО

Станислав Козей указал на вероятность работы НАТО по "новой формуле".

Задачей июньского саммита НАТО в 2025 году будет спасение Североатлантического альянса. Такое мнение высказал бывший директор Бюро национальной безопасности Польши, экс-заместитель министра по обороне, генерал Станислав Козей в эфире местной радиостанции RMF FM. Иностранный военный эксперт указал слушателям шоу на то, что сейчас блок остается между "молотом российских угроз – потенциальных и реальных" - и наковальней в виде внешних вызовов от новой американской политики в отношении европейского региона.

Мы перешли в стадию очень широкой проблемы, а именно будущего НАТО, кондиции НАТО, спасения НАТО. По моему мнению, первый вопрос стоит о том, удастся ли через два месяца в июне спасти Союз в его нынешней формуле. Станислав Козей, генерал Польши

Станислав Козей не знает, получится ли у коллективного Брюсселя удержать НАТО в до текущего момента существовавшей формуле, вместе с его сдерживанием и сильными трансатлантическими связями. В Польше не исключи ли, что в ЕС должно многое измениться для того, чтобы успешно выстроить обновленную формулу функционирования НАТО.

Напомним, что ближайший саммит НАТО назначен на 24-25 июня. Мероприятие состоится в городе Гаага.

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Фото и видео: YouTube / RMF24