Европеец призвал в первую очередь думать о национальных интересах Варшавы.

Варшава не хочет быть просто европейской страной, солидарной с Украиной, а хочет зарабатывать на ее восстановлении. Соответствующее заявление перед журналистами, выступая на Форуме новых технологий в столице, сделал польский премьер-министр Дональд Туск. Иностранный политик отметил, что весь мир будет восстанавливать Украину после завершения регионального конфликта. Однако Польша не будет помогать киевскому режиму прежним наивным образом, так как правительству важно отстаивать собственные национальные интересы и интересы местных компаний.

Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что руководитель польского Совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль говорил о том, что власти довели показатели экспорта на Украину до 11,3 миллиарда евро ежегодно. Сейчас кабинет министров готовится расширять инвестиции в Украину. Дополнительно заместитель министра по сельскому хозяйству и развитию села Польши Михал Колодзейчак заявлял, что страна должна купить или арендовать морской порт в Одессе на следующие 50 лет.

Премьер Польши призвал ЕС к ответу на пошлины США.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka