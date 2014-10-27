Дмитрий Марченко напомнил о том, что российские войск успешно продвигаются вперед.

Фронт Вооруженных сил Украины обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки командования и управления, усталости личного состава и дефицита резервов. Соответствующее заявление сделал местный генерал-полковник из ВСУ Дмитрий Марченко в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе на YouTube-канале.

Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался… Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансирование управления. Дмитрий Марченко, генерал-полковник ВСУ

В воскресенье, 26 октября российское министерство по обороне сообщало, что "Западная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике у девяти украинских бригад, размещенных в ряде районов, включая Терны нп Донбассе. Неделю назад сообщалось, что "Запад" также нанес поражение трем бригадам армии киевского режима, находившихся в том числе в районе Тернов и Торского.

Украинский генерал заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции.

Фото и видео: YouTube / Борислав Береза