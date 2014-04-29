В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией

Джон Хайтен считает, что США и РФ не должны вступать в открытый конфликт.

Генерал ВС США Хайтен: война с Россией приведет к разрушению мира. Такое заявление заместитель руководителя американского Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Джон Хайтен рассказал в подкасте института Брукингса. Эфир доступен на YouTube-канале. Он порассуждал о гипотетических последствиях в случае военного конфликта с РФ. По словам специалиста, в прошлом Вашингтон никогда не шел на прямое столкновение с СССР, несмотря на большое количество "горячих точек".

Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику. Джон Хайтен, американский генерал

Эксперт обратил внимание на то, что США и РФ достигают успехов в вопросах связанных со стратегической безопасностью, так как страны имеют общую фундаментальную задачу - никогда не начинать войну друг с другом. Особенно это касается использования ядерного оружия. Генерал призвал начать диалог с Китаем по обсуждению данных вопросов.

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