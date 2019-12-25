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RAND: Франция не сможет долго вести боевые действия в случае войны с Россией
Сегодня, 8:03
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RAND: Франция не сможет долго вести боевые действия в случае войны с Россией

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Американские аналитики оценили боеготовность Парижа и Москвы.

RAND: Франция не сможет долго вести боевые действия в случае войны с Россией. Об этом рассказали журналисты издания Forbes со ссылкой на доклад, разработанный американским аналитическим центром. 

Авторы исследования установили, что Париж обладает мощной современной военной техникой, хорошо обученными специалистами и силами спецназа, ядерным вооружением и новейшей авиацией. При этом в США не могут назвать французов надежными, так как страна не имеет достаточных человеческих ресурсов и запасов боеприпасов для ведения продолжительных боевых действий против Москвы.

В докладе также упоминается о том, что Россия является для Запада сильным и умелым соперников. По версии экспертов, без военной поддержки Вашингтона Францию ждет провел в случае конфликта с РФ.

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Фото: Pixabay.com

Теги: rand, война, франция
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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