Американские аналитики оценили боеготовность Парижа и Москвы.

RAND: Франция не сможет долго вести боевые действия в случае войны с Россией. Об этом рассказали журналисты издания Forbes со ссылкой на доклад, разработанный американским аналитическим центром.

Авторы исследования установили, что Париж обладает мощной современной военной техникой, хорошо обученными специалистами и силами спецназа, ядерным вооружением и новейшей авиацией. При этом в США не могут назвать французов надежными, так как страна не имеет достаточных человеческих ресурсов и запасов боеприпасов для ведения продолжительных боевых действий против Москвы.

В докладе также упоминается о том, что Россия является для Запада сильным и умелым соперников. По версии экспертов, без военной поддержки Вашингтона Францию ждет провел в случае конфликта с РФ.

Отставной генерал НАТО рассказал об ахиллесовой пяте альянса.

Фото: Pixabay.com