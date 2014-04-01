Генрих Браус рассказал о проблемах по переброске войск в восточную Европу.

Отставной генерал НАТО рассказал об ахиллесовой пяте альянса. Информацией с журналистами местного издания Frankfurter Allgemeine Zeitung поделился Генрих Браус. По словам специалиста, Североатлантический альянс имеет уязвимость в случае столкновения с РФ. По мнению эксперта, альянсу будет трудно защищать Прибалтику в случае агрессии со стороны Москвы.

Браус напомнил, что на территории Прибалтики находится значительная доля русскоязычного населения. Также обороне региона силами НАТО мешает географическое положение. Спикер сослался на данные исследовательского центра Rand Corporation. Аналитики полагают, что Россия может окружить Ригу, Вильнюс и Таллин менее чем за 60 часов.

Экс-главком американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес напомнил изданию о проблемах при переброске подразделений на восток альянса. По словам военного, заполнение документов на таможне отнимет у НАТО кучу времени. Также дороги и мосты в Прибалтике не приспособлены для того, чтобы по ним шла тяжелая техника. Он вспомнил, что однажды сам застрял вместе с танками в тоннеле.

Эксперты предложили транспортировать силы из Скандинавии в Эстонию морским путем. Также они не исключили более проведенный маршрут из ФРГ через Польшу в Литву.

Страны Прибалтики совместно модернизируют флот.

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